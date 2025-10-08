Shopping gaúcho é vendido a investidores de Minas Gerais

Teve shopping vendido no interior do Rio Grande do Sul. Inaugurado em 2017, o Praça Nova Santa Maria foi comprado pelos grupos SFA e Belmont, investidores de Minas Gerais que têm participação em outros 10 centros comerciais no país. O valor do negócio não foi informado.

Ele pertencia ao VBI, do Pátria, de São Paulo. Tem 162 lojas, que ocupam uma área de quase 23 mil metros quadrados. Está localizado na BR 287, no bairro Urlândia, em Santa Maria, região central do Estado.

Em nota, o shopping informa que sua administração mudará para a Argoplan ainda em outubro. Esta empresa, por sua vez, faz a gestão de 33 empreendimentos em nove Estados. As lojas seguirão funcionando durante a transição.

