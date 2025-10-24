Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Novos destinos
Notícia

Sete produtos do RS que driblam tarifaço dos EUA e são exportados a outros países

Levantamento da CDL Porto Alegre considerou 10 itens muito vendidos ao mercado norte-americano

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS