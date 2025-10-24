Sete produtos do RS que driblam tarifaço dos EUA e são exportados a outros países

Fumo foi um dos itens que conseguiu novos mercados após o tarifaço. Tadeu Vilani / Agencia RBS

De 10 grupos de produtos muito exportados pelo Rio Grande do Sul para os Estados Unidos, sete conseguiram mercados alternativos desde o início do tarifaço de 50% sobre as importações brasileiras. Foram eles tabaco/fumo; armas e munições; veículos; borracha; obras de pedra; ferro e aço; e móveis. Já calçados; madeira e carvão vegetal; e alumínio sofreram mais, sem conseguir fazer este redirecionamento no curto prazo.

O estudo foi elaborado pelos economistas Oscar Frank e Marcelo Ayub, da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL), após uma provocação feita pela coluna. Foi considerada uma metodologia robusta, usando dados desde 2018 para comparar com um cenário sem tarifaço.

Dos produtos em que há evidência de redirecionamento, quatro se destacam: fumo; veículos; ferro e aço; e móveis.

— No caso do tabaco, por exemplo, identificamos um volume grande enviado à Indonésia e Suíça. Para armas de fogo, é mais difícil, pois é um segmento que vende muito para o mercado norte-americano e tem forte regulação. Ainda assim, houve envios para Filipinas e Argentina — analisou Frank em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.

Desde o início da guerra comercial, a coluna vem defendendo a busca por novos mercados, pois diversificar reduz risco em qualquer atividade econômica. Veja a análise da CDL: "Os indícios de redirecionamento das vendas são mais fortes em segmentos com maior base global de compradores, ou seja, onde o grau de concentração é menor." Claro que não exclui a negociação entre os presidentes Lula e Donald Trump, cuja reunião está para ocorrer neste final de semana, mas ter clientes em vários países permite redirecionar embarques em crises fortes como esta ou mesmo na busca por maior rentabilidade em tempos de mar tranquilo.

Tarifa média aplicada pelos EUA ao Brasil: 34,6%

Tarifa média às exportações do RS: 44,7%

Fatia taxada das exportações do Brasil aos EUA: 56,6%

Fatia do RS: 85,7%

