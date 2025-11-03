Salão de beleza triplica operação com R$ 2,3 milhões e treina recepcionistas para serem baristas

Com investimento de R$ 2,3 milhões, o SIX Hair Studio triplicou sua operação ao reabrir em outro ponto da Avenida Bagé, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. O local aumentou de nove para 27 cadeiras para atendimento, além de oferecer 65 serviços. A ideia é quadruplicar o faturamento anual, mas o valor não é informado.

Os sócios Guilherme Campos, cabelereiro que comanda o salão, e Leonardo Fermiano, diretor financeiro, planejavam a mudança há mais de um ano. Os dois começaram a trabalhar juntos em 2018, quando o cabeleireiro disse ao contador, então cliente, que queria abrir o próprio negócio.

— Eu era cliente, ficamos amigos e ele me contou essa ideia de abrir o salão e me pediu para eu ser o contador — lembra Fermiano.

A ampliação foi impulsionada pela alta demanda do antigo espaço, que já não comportava o fluxo de clientes. Foram contratadas mais 18 pessoas na equipe, agora com 30 funcionários. Além disso, recepcionistas foram treinadas para serem baristas (profissionais especializados em café).

Há um rooftop (terraço/cobertura), mas o salão ainda não tem imagens do local. Existe a intenção de colocar um telhado verde para reaproveitar água e painéis de energia solar.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: ônibus gaúcho volta à Europa, duplicação de shopping é adiada e varejo atacadista na BR-116

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)