Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Em Porto Alegre
Notícia

Salão de beleza triplica operação com R$ 2,3 milhões e treina recepcionistas para serem baristas

Para isso, mudou de endereço, permanecendo na mesma avenida do bairro Petrópolis

Isadora Terra

Enviar emailVer perfil

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS