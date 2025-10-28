Ruínas de cinema centenário serão restauradas em projeto de R$ 40 milhões; veja imagens

Palco de teatro e cinema, o antigo Cine Colombo, de 1919, será restaurado em Santa do Livramento, na Fronteira Oeste. As ruínas, tombadas pelo patrimônio histórico e severamente danificadas por um incêndio, farão parte de um empreendimento da Urbano Engenharia. Será colocada uma cobertura de vidro e haverá acesso livre a uma galeria que dará acesso a uma cafeteria, o Café Colombo, com espaço para eventos culturais, explica o sócio da empresa Nasser Zeidan.

Serão construídas no terreno duas torres residenciais. Uma de 25 andares e outra de 16 andares. O investimento total é de R$ 40 milhões com previsão de atingir R$ 80 milhões em vendas.

— O público comprador é de moradores da região, mas principalmente uruguaios porque Rivera não tem esses prédios — diz o empresário.

A intenção é iniciar a obra em janeiro e finalizá-la em três ou quatro anos. Foi feita uma parceria com o proprietário do cinema. As licenças estão praticamente todas liberadas, diz Zeidan. Uary Studio e NP Empreendimentos participam do projeto.

