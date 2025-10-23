RS tem menos acordos na Justiça do Trabalho do que SC e PR

O Rio Grande do Sul tem menor índice de conciliação (19,6%) em processos trabalhistas do que seus vizinhos Santa Catarina (24,98%) e Paraná (24,30%). Além disso, fica abaixo da média nacional, que está em 21,02%, e em 15º lugar no ranking de Estado.
O recorte foi feito para a coluna pelo Grupo Pact Insights, com dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de janeiro a agosto. A empresa entende que isso reflete um ambiente jurídico historicamente mais litigioso, ou seja, prefere-se seguir na disputa do que fazer acordo na Justiça do Trabalho.
Nos últimos 12 meses:
Rio Grande do Sul
- Ações: 274.284
- Audiências conciliatórias: 21.964
- Índice de audiências: 48,37%
- Índice conciliatório: 19,63%
Santa Catarina
- Ações: 150.348
- Audiências conciliatórias: 29.675
- Índice de audiências: 61,27%
- Índice conciliatório: 24,98%
Paraná
- Ações: 196.245
- Audiências conciliatórias: 22.807
- Índice de audiências: 75,47%
- Índice conciliatório: 24,30%
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: ônibus gaúcho volta à Europa, duplicação de shopping é adiada e varejo atacadista na BR-116
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)