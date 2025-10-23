RS tem menos acordos na Justiça do Trabalho do que SC e PR

O Rio Grande do Sul tem menor índice de conciliação (19,6%) em processos trabalhistas do que seus vizinhos Santa Catarina (24,98%) e Paraná (24,30%). Além disso, fica abaixo da média nacional, que está em 21,02%, e em 15º lugar no ranking de Estado.

O recorte foi feito para a coluna pelo Grupo Pact Insights, com dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de janeiro a agosto. A empresa entende que isso reflete um ambiente jurídico historicamente mais litigioso, ou seja, prefere-se seguir na disputa do que fazer acordo na Justiça do Trabalho.

Nos últimos 12 meses:

Rio Grande do Sul

Ações: 274.284

Audiências conciliatórias: 21.964

Índice de audiências: 48,37%

Índice conciliatório: 19,63%

Santa Catarina



Ações: 150.348

Audiências conciliatórias: 29.675

Índice de audiências: 61,27%

Índice conciliatório: 24,98%

Paraná

Ações: 196.245

Audiências conciliatórias: 22.807

Índice de audiências: 75,47%

Índice conciliatório: 24,30%

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: ônibus gaúcho volta à Europa, duplicação de shopping é adiada e varejo atacadista na BR-116

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)