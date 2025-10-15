RS é o 3º nas buscas por "Pix parcelado" no Google; opção é oferecida ainda sem as regras

Apesar de já ser oferecido por bancos, o pix parcelado ainda não foi regulamentado pelo Banco Central. Bruno Peres / Agência Brasil/Divulgação

O Rio Grande do Sul é o terceiro Estado com mais buscas por "Pix parcelado" no Google, mostra levantamento da empresa de tecnologia Topaz. Fica atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. No país, a pesquisa cresceu mais de 300% no último ano, totalizando 74 mil consultas no último mês de agosto. Já dá para ter uma ideia do interesse.

O curioso é que, apesar de já ser oferecido por bancos, ainda não foi regulamentado pelo Banco Central, que vem adiando o lançamento. A última previsão era setembro. Isso impede que esteja totalmente integrada ao sistema de pagamentos instantâneos.

O que as instituições financeiras têm ofertado é uma linha de crédito. O Banco Central, porém, pretende padronizar estas regras para facilitar para o consumidor e aumentar a concorrência entre os bancos.

O que é

O Pix parcelado é uma extensão do Pix tradicional, que permite dividir o valor da compra em várias parcelas, semelhante ao pagamento com cartão de crédito. A diferença é que a operação ocorre dentro do ambiente Pix, e o cliente pode escolher o número de parcelas e o prazo de pagamento.

Veja bem: é um crédito, um empréstimo ao consumidor. Portanto, existe a cobrança de juro e eventuais outras taxas. Já para os lojistas, a ideia é ter o benefício de receberem o dinheiro à vista, sem precisar pagar taxas pela antecipação dos valores, como ocorre com o cartão de crédito.

