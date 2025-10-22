Reunião de Trump com Lula, dólar, Ibovespa, agenda e pílulas da economia 22.10

Agenda

Confirmada a reunião no final de semana, na Ásia, entre os presidentes Donald Trump e Lula. Trump terá agenda pesada, com encontro também com o presidente da China, Xi Jinping.

Banco Central divulga o fluxo cambial.

Inauguração do HUB de Recarga Zletric – Parque Germânia: Com Estapar como sócia, empresa criada no RS instala eletropostos pelo país

Tá na Mesa da Federasul sobre os impactos das falsificações na economia, com Fabiano Machado, head de Relações Institucionais da B.A.T Brasil; presidente da Sulpetro (sindicato dos postos de combustíveis), João Carlos Dal’Aqua, e o presidente do Sindha (da hotelaria e gastronomia), Paulo Geremia.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Pílulas

Dólar subiu 0,36%, para R$ 5,39. Ibovespa caiu 0,29%, aos 144.085 pontos.

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.