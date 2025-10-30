Reta final de negociações para instalar fábrica de chips de R$ 1 bi no RS

Área escolhida para instalar a fábrica fica próxima ao aeroporto e tem acesso à freeway. Tellescom / Divulgação

Entrou nas discussões finais o projeto para instalar uma fábrica de chips de R$ 1 bilhão da Tellescom em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. Há a intenção de finalizar "o pacote" de acertos ainda em novembro.

Na avaliação topográfica do terreno, houve a necessidade de repensar onde posicionar a estrutura e até avaliar outras áreas. Porém, segue o planejamento de instalar o empreendimento na cidade.

O projeto da Tellescom é um dos prioritários da InvestRS, agência de atração de investimentos para o Rio Grande do Sul. A empresa tem sede em São Paulo e indústria em Manaus (AM). Na ocasião do anúncio, o CEO da Tellescom Semicondutores, Ronaldo Aloise Júnior, apontou a localização do terreno de 117 mil metros quadrados como positiva. A área, antigamente ocupada pela Cientec (fundação pública de ciência e tecnologia), fica ao lado do distrito industrial, a apenas 14 quilômetros do aeroporto, a cinco quilômetros da Base Aérea de Canoas e tem acesso à freeway.

Em conversa com a coluna durante reunião de executivos promovida por Co.nectar Hub e Sindilojas Porto Alegre, o presidente da InvestRS, Rafael Prikladnicki, enfatizou que o projeto inclusive está participando de uma seleção para financiamento da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. A proposta de um centro de pesquisa, desenvolvimento e tecnologia foi selecionada para uma etapa de estruturação em uma chamada pública da instituição em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A fábrica da Tellescom integra o que a coluna tem chamado de "cinturão de tecnologia" que se forma no entorno de Porto Alegre. Relembre: Seis projetos formam um cinturão de tecnologia de futuro no entorno de Porto Alegre

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: ônibus gaúcho volta à Europa, duplicação de shopping é adiada e varejo atacadista na BR-116

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)