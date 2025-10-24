Reservas de hotéis apontam que 40º Natal Luz será "um dos melhores", diz setor do turismo

A 40ª edição do Natal Luz de Gramado começou oficialmente nesta quinta-feira (23) e vai até 18 de janeiro de 2026. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Empresário com uma visão mais pragmática, o presidente do Sindtur (sindicato do turismo da Região das Hortênsias), Claudio Souza, aposta que o Natal Luz de 2025 será um dos melhores dos últimos anos. A plataforma que monitora as reservas em hotéis, chamada de Flutua, aponta ocupação de 62% em outubro, com uma média boa de permanência de 3,3 noites. Novembro tem dados ainda melhores já, com 64% reservado e um média de 4,4 noites.

— Luxo é a categoria mais procurada, seguida por superior e standard. O ano vem se portando diferente, com uma janela de vendas mais curta mesmo no B2B (reservas feitas por empresas). Ainda assim os meses fecham bem, em plena recuperação — diz o empresário. — Então, com certeza teremos um grande Natal Luz.

Com a abertura do Natal Luz, a ocupação subiu a 73% na última semana de outubro e a 78% na primeira de novembro, considerando análises de intervalos menores de tempo. A 40ª edição do Natal Luz de Gramado começou oficialmente nesta quinta-feira (23) e vai até 18 de janeiro de 2026.

