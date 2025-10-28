Reforma do setor elétrico, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 28.10

Agenda

Reforma do setor elétrico: relatório da MP 1304 deve ser divulgado nesta terça-feira pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM). O texto, que reformula pontos relevantes do setor elétrico, também deve endereçar a questão do curtailment (cortes de energia renovável), com prováveis compensações para o passado, além de trazer diretrizes para o armazenamento por meio de baterias. Há polêmica sobre a inclusão da Geração Distribuída (GD) no rateio do curtailment. Entre os pontos estruturais da proposta, estão um teto para a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) e um freio à contratação compulsória de fontes. A abertura do mercado livre à baixa tensão e o aproveitamento do gás natural da União são outros tópicos que devem ser endereçados. O projeto tem que ser votado até sete de novembro.

Índice FipeZap de Venda e Locação de imóveis comerciais. Para venda, preço médio subiu 0,16% em setembro sobre agosto em Porto Alegre. Em 12 meses, alta de 0,79%, bem abaixo da inflação. Metro quadrado a R$ 6.444. Para aluguel, a alta em setembro foi de 0,30% e de 1,09% em 12 meses, também abaixo da inflação. O preço fica em R$ 34,46.

No Japão, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participa de reunião com líderes de empresas.

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulga os resultados de outubro do Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec).

Associação Gaúcha de Supermercados realiza a 61ª Convenção AGAS em Tramandaí.

Petróleo cai para perto de US$ 60, com sinais de excesso de oferta e sanções dos Estados Unidos à Rússia.

Dólar recuou 0,42%, para R$ 5,36. Ibovespa subiu 0,55%, aos 146.969 pontos.

