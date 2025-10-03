Reduzir prazo ou parcela? Qual o melhor ao amortizar o financiamento imobiliário

Qual é a melhor forma de abater a dívida do financiamento imobiliário? Diretora de Assuntos Habitacionais do Sindicato dos Corretores de Imóveis do RS (Sindimóveis-RS), Simone Carvalho explica que a escolha entre diminuir o valor da parcela mensal ou o saldo devedor deve ser pensada desde a assinatura do contrato.

— Mas sempre reduzir prazo mantendo o valor da parcela é mais vantajoso financeiramente. O valor amortizado não sofrerá incidência de juro, seguro ou outras taxas.

Simone Carvalho, diretora de Assuntos Habitacionais do Sindimóveis-RS. LF Sul Imóveis / Divulgação

Reforça o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para amortizar.

— Se usou na entrada da compra, pode voltar a fazê-lo em três anos. Se não, pode amortizar a qualquer tempo. A rentabilidade do FGTS é baixa. É uma boa usá-lo para abater financiamento — detalha.

A educadora financeira Wendy Carraro pondera quando pode ser melhor reduzir a parcela mensal:

— Se entrou um tratamento de saúde ou outra conta não prevista e a pessoa precisa um pouco de folga no mês, então opta por baixar a parcela — explica.

Wendy Carraro, educadora financeira e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Jeff Botega / Agencia RBS

