Rede de burritos "abrasileirados" abre duas lojas e volta a ter 15 lancherias

Criada em Porto Alegre há 15 anos, a Oak’s Burritos y Bowls, rede de comida mexicana com “toque brasileiro”, abriu com R$ 500 mil uma nova unidade no último andar do ParkShopping Canoas. Com esta, a marca fica com 14 lojas no país e empregou mais oito funcionários.

Em dezembro, será aberta mais uma, na rua coberta de Gravataí, fazendo a marca voltar a ter 15 operações, como no início de 2025. Há franquias em Santa Catarina, São Paulo, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo.

O cardápio é padronizado nacionalmente, com pequenas variações de preço e sobremesas conforme a região. Em Florianópolis (SC), a loja do Campeche faz promoções especiais voltadas ao público vegano e à campanha Segunda Sem Carne. Mas, segundo Fabrício Maia Leite, sócio-fundador da Oak’s, os burritos são os mais vendidos.

— Nossa inspiração é no México, mas o burrito fala a nossa língua. Abrasileiramos, retirando pimenta, mas deixando como opcional para quem prefere o sabor mais típico — explicou ele, que costuma dizer que é comida mexicana "com ginga brasileira".

