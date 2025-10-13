Recuo de Trump, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 13.10

Agenda

Mercado mundial reage bem ao recuo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Após ter anunciado na sexta-feira tarifa de 100% sobre a China, escreveu nesse domingo que as tensões China “ficarão bem”: “Não se preocupem com a China, tudo ficará bem! O altamente respeitado presidente Xi apenas teve um momento ruim. Ele não quer uma depressão para seu país, e eu também não. Os EUA querem ajudar a China, não prejudicá-la!!!”, escreveu Trump em sua conta oficial na rede social Truth Social após China ter dito que "não tem medo" dos Estados Unidos.

O diálogo entre Washington e Pequim deteriora. Trump anunciou tarifas e controles de exportação de softwares estratégicos após China ter colocado restrição à venda de minerais críticos usados em tecnologia e na indústria de defesa. Ainda não se sabe se será remarcado o encontro entre os dois presidentes, que ocorreria no final do mês, mas foi cancelado.

O recuo de Trump faz o petróleo subir após a queda de 4% na sexta-feira.

Mais uma semana de shutdown, com paralisação do governo dos Estados Unidos por não conseguir aprovar o orçamento no Congresso. Isso atrapalha a divulgação de dados econômicos.

Banco Central divulga o relatório Focus, com projeções do mercado para a economia.

Reunião pré-COP, com presença do vice-presidente, Geraldo Alckmin, e Fernando Haddad, ministro da Fazenda.

Dólar subiu 2,38%, para R$ 5,50. Ibovespa caiu 0,73%, aos 140.680 pontos.

