Recuo de Trump, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 13.10

Agenda
Mercado mundial reage bem ao recuo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Após ter anunciado na sexta-feira tarifa de 100% sobre a China, escreveu nesse domingo que as tensões China “ficarão bem”: “Não se preocupem com a China, tudo ficará bem! O altamente respeitado presidente Xi apenas teve um momento ruim. Ele não quer uma depressão para seu país, e eu também não. Os EUA querem ajudar a China, não prejudicá-la!!!”, escreveu Trump em sua conta oficial na rede social Truth Social após China ter dito que "não tem medo" dos Estados Unidos.
O diálogo entre Washington e Pequim deteriora. Trump anunciou tarifas e controles de exportação de softwares estratégicos após China ter colocado restrição à venda de minerais críticos usados em tecnologia e na indústria de defesa. Ainda não se sabe se será remarcado o encontro entre os dois presidentes, que ocorreria no final do mês, mas foi cancelado.
O recuo de Trump faz o petróleo subir após a queda de 4% na sexta-feira.
Mais uma semana de shutdown, com paralisação do governo dos Estados Unidos por não conseguir aprovar o orçamento no Congresso. Isso atrapalha a divulgação de dados econômicos.
Banco Central divulga o relatório Focus, com projeções do mercado para a economia.
Reunião pré-COP, com presença do vice-presidente, Geraldo Alckmin, e Fernando Haddad, ministro da Fazenda.
Pílulas
Dólar subiu 2,38%, para R$ 5,50. Ibovespa caiu 0,73%, aos 140.680 pontos.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
