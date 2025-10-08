Raros há poucos anos, ônibus 100% elétricos estão por todos os lados aqui na Busworld

Dizem que em 2019 os ônibus elétricos eram raridades aqui na Busworld, feira que a coluna acompanha nesta semana em Bruxelas, na Bélgica. Veio a pandemia, o evento foi suspenso e voltou em 2023, quando quem veio naquele ano conta que os modelos chineses ocuparam um pavilhão inteiro.

De lá para cá, duas grandes mudanças foram percebidas pela coluna, que vem ao evento pela primeira vez agora em 2025. Uma delas é que tem muito mais ônibus elétrico em destaque do que a gás ou a diesel. Muitos veículos têm a pintura total ou parcial verde e a expressão bem visível "100% electric".

A outra diferença é que a média de autonomia das baterias dobrou. Há dois anos, eram destaque aqueles que percorriam 300 quilômetros sem recarga. Agora, um dos três vencedores do prêmio que mostra os ônibus mais sustentáveis têm uma capacidade para mais de 600 quilômetros. Percebam o avanço das baterias em tão pouco tempo. A gigante chinesa BYD tem um veículo com autonomia de 700 quilômetros exposto aqui.

Isso ajuda a derrubar a argumentação de que veículos pesados não podem ser elétricos. Claro que ainda há o gargalo de uma infraestrutura com pontos de recarga. Mas que o gargalo seja, então, resolvido e não que seja usado de impedimento para o avanço da transição energética no transporte renovável.

* A coluna viajou a Bruxelas a convite da Marcopolo.

