Giane Guerra

Até 700 km
Raros há poucos anos, ônibus 100% elétricos estão por todos os lados aqui na Busworld

Há dois anos, eram apenas os chineses e com uma autonomia de bateria que era a metade do que se tem hoje

Direto de Bruxelas

