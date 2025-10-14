Quem assumirá o "Posto da Lucas", que foi fechado

Leitor Alessandro perguntou à coluna o que será construído no terreno do antigo posto de combustíveis da bandeira Rodoil na esquina da Avenida Ipiranga com a Rua Veador Porto, em Porto Alegre. Conhecida como "Posto da Lucas", a operação foi fechada há alguns meses. Há máquinas trabalhando no local, onde parte da estrutura de 609 metros quadrados já foi demolida.

Pelo site da prefeitura, a rede SIM, do Grupo Argenta, assumirá a operação. Procurada, a empresa, porém, disse que "prefere não abordar esta pauta". Só que o alvará já emitido autoriza posto de abastecimento; oficina de lavagem e lubrificação; armazém; e óleos, graxas e lubrificantes.

