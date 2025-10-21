Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Impacto em cascata
Quanto do corte da gasolina chega à bomba, o alívio à inflação e a folga ao juro

No RS, o litro está custando R$ 6,22 em média, após uma alta recente

