Quanto custa uma “vida digna” na Bélgica

Trabalhador belga recebe o quarto maior salário da União Europeia, mas paga uma das maiores cargas tributárias do mundo. SIMON WOHLFAHRT / AFP

Enquanto fez a cobertura da Busworld, em Bruxelas, a coluna monitorou algumas notícias curiosas que mostrassem as finanças pessoais dos moradores da Bélgica. O The Brussels Times teve entre suas notas mais acessadas esta: "Quanto dinheiro você precisa ganhar para 'viver com dignidade' na Bélgica", que começava relatando aumento do custo de vida. Um terço do orçamento familiar médio belga é agora gasto em custos de moradia e serviços públicos. Transporte e comida estão mais caros.

O estudo analisou dois casos. Para uma pessoa solteira com um filho, sugeriu renda mensal mínima de 2.077 euros. Já uma família de dois adultos com dois filhos precisa de 2.911 euros. Por curiosidade, para fazer a conversão a real, pode-se multiplicar por 6,2. Porém, presume-se que os interessados também ganhariam em euros.

Segundo a Eurostat, os trabalhadores belgas ficam em quarto entre os mais bem pagos da União Europeia (salários 50% superiores à média do bloco), com reajustes pela inflação, o que não é comum. A média em 2023 foi de 58 mil euros por ano. Por outro lado... pagam uma das maiores cargas tributárias do mundo.

Ainda que seja caro viver na Bélgica, os custos com energia arrefeceram depois do choque ocorrido quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Isso aparece nas pesquisas de endividamento. A da Deloitte mostra que subiu para 46% das famílias que são consideradas financeiramente resilientes - acima dos 36% de 2022.

500 euros ao mês

O que chamou a atenção da coluna é que uma em cada quatro pessoas poupa pelo menos 500 euros por mês. Já as famílias que não conseguem economizar nada caíram de 36% para 30%.

Leia aqui a cobertura da Busworld.

* A coluna viajou a Bruxelas a convite da Marcopolo.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Aproveite também para assistir ao Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de finanças pessoais de GZH. Episódio desta semana: como evitar bebidas com metanol

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.