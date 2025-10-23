Quando começa a obra da fábrica de aviões que desenterra o sapo do terreno da Ford

Ao que tudo indica, será mesmo desenterrado o sapo do antigo terreno da Ford em Guaíba, onde não saiu o projeto anunciado pela montadora nem os de outras empresas tentados posteriormente. Como a coluna antecipou, ocorre nesta quinta-feira (23), Dia do Aviador, o lançamento da pedra fundamental do AeroCITI, complexo com fábrica de aviões que a Aeromot construirá no local. Mas entre uma cerimônia e erguer as paredes, há uma diferença. A boa notícia é que a obra começa em breve, no dia 6 de novembro já, informou à coluna o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e gerente da Agência Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Cleber Quadros.