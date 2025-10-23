Quando começa a obra da fábrica de aviões que desenterra o sapo do terreno da Ford

Ao que tudo indica, será mesmo desenterrado o sapo do antigo terreno da Ford em Guaíba, onde não saiu o projeto anunciado pela montadora nem os de outras empresas tentados posteriormente. Como a coluna antecipou, ocorre nesta quinta-feira (23), Dia do Aviador, o lançamento da pedra fundamental do AeroCITI, complexo com fábrica de aviões que a Aeromot construirá no local. Mas entre uma cerimônia e erguer as paredes, há uma diferença. A boa notícia é que a obra começa em breve, no dia 6 de novembro já, informou à coluna o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e gerente da Agência Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Cleber Quadros.
O investimento é estimado em R$ 3 bilhões, com geração de 1,5 mil empregos diretos e indiretos. No local, serão fabricados aviões DA-62 da Diamond e helicópteros da Leonardo. O AeroCITI prevê, além da fábrica, centros de pesquisa e de manutenção; e uma pista de aviões que talvez venha até ia ser uma alternativa ao aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. A prefeitura de Guaíba tenta com o governo federal R$ 300 milhões para ampliar a 2,3 quilômetros a estrutura para que receba aeronaves maiores.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)