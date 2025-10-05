Produtos "proteicos" confundem quem busca alimentação saudável, diz entidade de consumidores

Boa parte dos alimentos vendidos como fonte de proteínas se enquadra na categoria de ultraprocessado. marta / stock.adobe.com

Principal entidade da área, o Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) está preocupado com o aumento acelerado do consumo de produtos ultraprocessados vendidos como alimentos fonte de proteína, como “paçocas proteicas”, “sopas proteicas” e “tapiocas proteicas”, com a alegação de que são necessários para que atividades físicas tenham bom resultado. Pesquisa do Idec mostrou que boa parte se enquadra na categoria de ultraprocessado, o que confunde a interpretação do consumidor sobre o quão saudável é o alimento.

— A fortificação de ultraprocessados com ingredientes que contêm proteínas, como whey protein e soro de leite, não pode ser comparada ao consumo de fontes naturais de proteína, como leguminosas, ovos ou carnes, que apresentam interações complexas entre nutrientes, fibras e compostos bioativos — alerta Mariana Ribeiro, nutricionista do programa de Alimentação Saudável e Sustentável do Idec.

