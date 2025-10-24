Prévia da inflação oficial, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 24.10

Agenda

Prévia da inflação oficial. O IBGE divulga às 9h o IPCA-15, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo.

Inflação também nos Estados Unidos, dado atrasado pelo shutdown e importante para definir juro.

O presidente Lula afirmou estar pronto para negociar tarifas e sanções com Donald Trump. Também se disse aberto a tratar de temas internacionais como Gaza, Ucrânia e Venezuela. Na expectativa desta agenda, Lula embarcou hoje para a Malásia, onde participará da Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean).

China apresentou o plano quinquenal com foco em autossuficiência tecnológica e consumo interno, em resposta ao desaquecimento econômico e às tensões com os Estados Unidos. O país quer impulsionar setores estratégicos como inteligência artificial, biotecnologia e veículos elétricos, enquanto tenta reverter a crise imobiliária e do consumo fraco. A meta é manter crescimento médio de 4% a 5% ao ano até 2035.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Petrobras publica, após o fechamento do mercado, seu relatório de produção e vendas do 3º trimestre. A expectativa é de aumento na produção, o que deve reforçar os resultados operacionais.

Disponível para consulta a partir as 10h o lote residual de restituição do Imposto de Renda 2025, no site da Receita Federal.

Pílulas

Dólar caiu 0,20%, para R$ 5,38. Ibovespa subiu 0,59%, aos 145.721 pontos.

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.