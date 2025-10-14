Prefeitura cobra outorgas atrasadas de empresa da Tia Carmen

A prefeitura de Porto Alegre está cobrando uma dívida de R$ 141 mil por outorgas atrasadas pela SMRS Alimentação e Eventos Ltda, da empresária Soraia Maria Saloum Rosso, conhecida como Tia Carmen. O débito refere-se ao Sheik Burguer, bar localizado no Trecho 1 da Orla do Guaíba que era administrado por ela. O valor soma 16 meses de outorga entre 2018 e 2021. A interpelação extrajudicial, publicada no Diário Oficial de Porto Alegre, dá prazo de 30 dias para quitar ou apresentar defesa, antes de se recorrer a outras formas de cobrança.