Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Porto Alegre
Notícia

Prefeitura cobra outorgas atrasadas de empresa da Tia Carmen

Empresária não reconhece a dívida de R$ 141 mil

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

Isadora Terra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS