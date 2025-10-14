Prefeitura cobra outorgas atrasadas de empresa da Tia Carmen

A prefeitura de Porto Alegre está cobrando uma dívida de R$ 141 mil por outorgas atrasadas pela SMRS Alimentação e Eventos Ltda, da empresária Soraia Maria Saloum Rosso, conhecida como Tia Carmen. O débito refere-se ao Sheik Burguer, bar localizado no Trecho 1 da Orla do Guaíba que era administrado por ela. O valor soma 16 meses de outorga entre 2018 e 2021. A interpelação extrajudicial, publicada no Diário Oficial de Porto Alegre, dá prazo de 30 dias para quitar ou apresentar defesa, antes de se recorrer a outras formas de cobrança.
À coluna, Soraia disse não reconhecer a dívida e que não recebeu qualquer notificação oficial direta. Alega, inclusive, estranhar a cobrança.
— Eu tinha umas prestações atrasadas, mas deixei tudo em dia antes de sair.
O Sheik Burguer funcionou por quatro anos no local, bem próximo à Usina do Gasômetro. A operação foi vendida em 2023 aos donos do 360 POA Gastrobar. Na época, Soraia disse estar cansada de administrar dois empreendimentos e optou por seguir apenas com a casa noturna Carmen's Club: Tia Carmen vende bar na orla do Guaíba para se dedicar à casa noturna
