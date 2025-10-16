Preço do azeite e falta de trabalhadores: desafios dos olivicultores do RS

Após duas quebras de safra, a perspectiva é recuperar a produção de azeitonas no RS neste ano. Lauro Alves / Agencia RBS

Preço é um questionamento e falta de mão de obra é um desafio do setor de azeite de oliva, ávido por crescimento nos últimos anos no Rio Grande do Sul. Com frequência, consumidores reclamam que o produto gaúcho é caro. O presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva), Flávio Obino Filho, atribui aos custos elevados. Questionado pela coluna sobre o que poderia se fazer para deixar o azeite mais acessível, sugeriu:

— O governo federal poderia aumentar um pouquinho o imposto de importação e usar este recurso para subsidiar o produto nacional — disse desconfortável, pois empresário, em geral, se posiciona contra qualquer elevação tributária.

Presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva), Flávio Obino Filho. Flávio Obino Filho / Divulgação

Já sobre a falta de trabalhadores, Obino exemplificou estar com quatro vagas abertas há mais de um ano na sua propriedade em Capela de Santana. Conta que os candidatos não querem assinar carteira para não perderem o Bolsa Família.

— Não adianta, acho que a saída é mesmo permitir que os safristas consigam manter o benefício durante os meses de trabalho. Tem um projeto no Congresso sobre isso — afirma.

Após duas quebras de safra, a perspectiva é recuperar a produção de azeitonas no Rio Grande do Sul neste ano. O frio intenso do inverno e o comportamento da primavera até agora apontam para um recorde nos olivais.

