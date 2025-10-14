Preço do aluguel em POA, Mercopar, dólar, Ibovespa e mais pílulas da economia 14.10

Agenda

IBGE divulga a pesquisa do setor de serviços, com dados de agosto.

Também apresenta uma prévia da safra atualizada, com o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (setembro).

Índice FipeZap de Locação apontou aumento de 1,42% no preço do aluguel novo em Porto Alegre em setembro sobre agosto. Em 12 meses, a alta acumulada é de 9,39%. O preço médio o metro quadrado fica em R$ 42,98.

Começa a Mercopar, em Caxias do Sul. A colunista conduzirá um painel no evento industrial na quinta-feira (16) à tarde.

Pílulas

Dólar caiu 0,75%, para R$ 5,46. Ibovespa subiu 0,78%, aos 141.783 pontos.

