Preço do aluguel em POA, Mercopar, dólar, Ibovespa e mais pílulas da economia 14.10

Agenda
IBGE divulga a pesquisa do setor de serviços, com dados de agosto.
Também apresenta uma prévia da safra atualizada, com o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (setembro).
Índice FipeZap de Locação apontou aumento de 1,42% no preço do aluguel novo em Porto Alegre em setembro sobre agosto. Em 12 meses, a alta acumulada é de 9,39%. O preço médio o metro quadrado fica em R$ 42,98.
Começa a Mercopar, em Caxias do Sul. A colunista conduzirá um painel no evento industrial na quinta-feira (16) à tarde.
Pílulas
Dólar caiu 0,75%, para R$ 5,46. Ibovespa subiu 0,78%, aos 141.783 pontos.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
