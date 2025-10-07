Por que importar o chassi para o RS e trazer o ônibus pronto de volta à Europa

Chassi é a parte inferior do ônibus, que será feita por parceiros europeus. A Marcopolo fará a carroceria. Gelson M. da Costa / Divulgação Marcopolo

Por enquanto, a Marcopolo somente venderá na Europa, o que foi anunciado às vésperas da Busworld, feira do setor que a coluna cobre em Bruxelas, na Bélgica. No futuro, talvez até volte a produzir aqui. A ideia é, como será agora com a parceria com a Volvo, comprar chassi daqui (a parte inferir do ônibus), levar para o Rio Grande do Sul, colocar a carroceria e trazer de volta o veículo inteiro. A logística é mais complexa, mas a vantagem é que o chassi europeu já está adaptado às normas e homologado neste mercado bem exigente (como a coluna já destacou aqui).

— Isso ajuda até na parte de homologação do ônibus em si, que nós estamos prevendo conseguir no final de 2026. E os veículos serão finalizados na nossa fábrica de Caxias do Sul, que tem total capacidade de entrega e personalização — diz o gerente comercial Ângelo Oselame.

A Marcopolo tem 11 fábricas em sete países. A coluna visitou recentemente uma operação em Caxias do Sul, onde percebeu o nível alto de customização dos ônibus, o que exige bastante mão de obra. O número de funcionários é bastante superior ao visto pela coluna em outras montadoras de veículos no Brasil e no Exterior.

