Pista para aviões, subestações de energia, R$ 200 milhões em colégio e mais, no Acerto de Contas

Apresentação: Giane Guerra
- Guaíba quer garantir R$ 300 milhões para pista em nova fábrica de aviões, que terá obra iniciada. Entrevista com o prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata
- Empresa de Porto Alegre que constrói subestações e eletrifica trem dobrará de tamanho até 2030. Entrevista com a vice-presidente e diretora comercial da Tecnova, Nathalia Hofmeister
- Cai à metade intenção do comércio de Porto Alegre de contratar temporários para o Natal. Entrevista com o presidente do Sindilojas POA, Arcione Piva
- Destilarias adulteraram bebidas com etanol contaminado por metanol em postos. Entrevista com o superintendente de Fiscalização do Abastecimento da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Julio Nishida
- Após duas quebras, safra de oliveiras deve voltar a bater recorde no RS. Entrevista com o presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva), Flávio Obino Filho
- Aos 140 anos, colégio investe R$ 200 milhões em estrutura com fazendinha e cozinha "de lama". Com Isadora Terra
- Com cinco novas operações, rede chega a 32 estacionamentos na Região Metropolitana. Com Diogo Duarte
- Churrascaria vegana está à venda por R$ 800 mil em Porto Alegre. Com Isadora Terra
Produção: Isadora Terra e Diogo Duarte
Edição de áudio: Fernando Bortolin e Paulo Fraga
