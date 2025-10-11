Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Transporte verde
Notícia

Os três ônibus mais sustentáveis do mundo

Todos são elétricos e usam bastante material reciclável

Giane Guerra

Direto de Bruxelas

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS