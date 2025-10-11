Os três ônibus mais sustentáveis do mundo

Os ônibus mais sustentáveis do mundo são: o Solaris Urbino 10.5 Electric, o Iveco Bus Crossway Elec NF e o MAN Lion's Coach 14. Foram estes modelos que venceram a competição Sustainable Bus Awards em 2025, cujo resultado foi anunciado aqui na Busworld, maior feira do setor, realizada em Bruxelas, na Bélgica. Havia 14 finalistas.

O Solaris Urbino 10.5 Electric venceu na categoria Urbano, que destaca mobilidade sustentável e inovação aplicada ao transporte público. É um ônibus elétrico com bateria com autonomia de mais de 600 quilômetros. Tem suspensão que baixa o veículo, rampa para passageiros com mobilidade reduzida e ambiente interno silencioso. É 95% reciclável e 97% da estrutura de aço é reciclada. Usa na climatização uma bomba de calor de CO₂ com baixo impacto ambiental.

Na categoria Intermunicipal, venceu o Iveco Bus Crossway NF ELEC. Com autonomia de até 400 quilômetros, suas baterias foram elogiadas pela tração elétrica e pelo tempo de carregamento. Tem ainda uma plataforma para cadeira de rodas. Usa materiais reciclados.

Por fim, o MAN Lion's Coach E foi o vencedor da categoria Rodoviário. Sua bateria tem autonomia de até 650 quilômetros, ou seja longas distâncias, além do carregamento rápido. Tem vários dispositivos de segurança. É 95% reciclável.

