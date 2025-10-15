Os dois projetos do RS entre os 91 que receberão R$ 45 milhões para digitalizar indústrias

Na lista dos 91 projetos que receberão R$ 45,3 milhões do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) na chamada B+P Smart Factory BNDES/2025, há dois do Rio Grande do Sul. O Ceará teve o maior número de projetos aprovados no país (46), seguido por Rio de Janeiro (8), Goiás (7), São Paulo (7) e Distrito Federal (6). Do Sul, Paraná teve cinco e Santa Catarina, apenas um.