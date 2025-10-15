Os dois projetos do RS entre os 91 que receberão R$ 45 milhões para digitalizar indústrias

Na lista dos 91 projetos que receberão R$ 45,3 milhões do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) na chamada B+P Smart Factory BNDES/2025, há dois do Rio Grande do Sul. O Ceará teve o maior número de projetos aprovados no país (46), seguido por Rio de Janeiro (8), Goiás (7), São Paulo (7) e Distrito Federal (6). Do Sul, Paraná teve cinco e Santa Catarina, apenas um.
As propostas buscam desenvolver tecnologias voltadas à indústria 4.0, que serão aplicadas em 2.652 micro, pequenas e médias indústrias para que melhorem sua produtividade. São soluções envolvendo sensores, aplicações móveis, robôs, simuladores e inteligência artificial. O dinheiro não precisará ser devolvido.
Os gaúchos:
Pix Safety
- Projeto: Pix Safety (Monitoramento de uso adequado de equipamentos de segurança por trabalhadores.)
- Empresa: Pix Force
Plug-In
- Projeto: Plug-In (não divulgado)
- Empresa: Dalca Digital
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: polêmica da energia renovável, leilão de ferrovias e o potencial do triticale
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)