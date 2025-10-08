Os seis bancos que terão mais dinheiro para renegociar dívidas rurais

403 cidades do RS estão aptas à renegociação de dívidas rurais. Renan Mattos / Agencia RBS

O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) listou as quantias disponibilizadas para cada banco ou cooperativa de crédito negociar em dívidas rurais com o recurso da medida provisória anunciada pelo presidente Lula no último dia da Expointer. No total, são R$ 12 bilhões do Tesouro Nacional, com juro de 6% a 10% e pagamento em até nove anos.

Veja as instituições financeiras com maiores valores:

Banco do Brasil 4,327 bilhões Sicredi R$ 2,248 bilhões Banrisul R$ 880 milhões Banco do Nordeste R$ 676 milhões Caixa Econômica Federal R$ 645 milhões Sicoob R$ 644 milhões

Estão contemplados produtores de municípios que entraram em estado de calamidade pública ou situação de emergência entre 2020 e 2024, em função de eventos climáticos adversos. Isso está na circular do BNDES, publicada após as regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). São 403 cidades no Rio Grande do Sul.

Veja aqui quais são: As 403 cidades do RS aptas à renegociação de R$ 12 bilhões em dívidas rurais

Lembrando que o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, disse à coluna, ainda na semana passada, que projeta que as operações comecem a ser efetivadas pelo BNDES no dia 15. Já o presidente do conselho de administração na Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port, entende que o valor será insuficiente, pois, diluído entre 1,3 mil municípios no país, não atenderá à expectativa.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: salto de trabalhadores estrangeiros, obra parada em hotel e lojas de motos indianas

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)