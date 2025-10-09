Os avanços e os gargalos para a Europa ter 90% dos ônibus elétricos até 2030

49% das vendas já são de ônibus movidos a bateria e célula de combustível na Europa. Giane Guerra / Agencia RBS

Um transporte coletivo mais limpo, seguro e acessível financeiramente foi a provocação mais presente na parte de palestras aqui da Busworld, evento da indústria de ônibus em Bruxelas, na Bélgica. Não tão diferente do Brasil, mas mais avançado, o debate é como mudar a política de preços para aumentar passageiros e catalisar investimentos. Isso exige subsídio público, assim como a descarbonização.

Para atingir a meta de 90% de frota elétrica até 2030 na Europa (embora o setor ache que chegará a 74%), um gargalo é a recarga dos veículos: "a discussão não é sobre capacidade de transporte, mas sim capacidade de recarregamento". Aqui na feira, a BYD já expôs um ônibus elétrico com autonomia de 700 quilômetros. As baterias de sódio ganham espaço como alternativa às de lítio, pois são mais baratas, seguras, duráveis e performam melhor em frio.

Hoje, 49% das vendas já são de ônibus movidos a bateria e célula de combustível na Europa. Os elétricos passaram os veículos a diesel ainda em 2023. O uso de célula de combustível é questionado, pois precisa avançar o desenvolvimento do hidrogênio verde, feito de fonte renovável. Isso porque, se ele for cinza - como tem sido na China, não resolve a emissão de carbono.

Como disseram em uma painel: "o sistema precisa ter subsídios e metas". Além disso, autoridades europeias defenderam conteúdo local como exigência de sustentabilidade, selecionando fornecedores e materiais. O aviso era também para quem quer entrar e competir no mercado europeu, o que inclui da chinesa BYD com seu estande gigante na Busworld até a gaúcha Marcopolo, que volta agora a vender aqui e busca homologação para o seu modelo.

* A coluna viajou a Bruxelas a convite da Marcopolo.

