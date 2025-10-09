Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Transporte
Análise

Os avanços e os gargalos para a Europa ter 90% dos ônibus elétricos até 2030

É um mercado exigente, mas ambicionado por empresas do mundo todo

Giane Guerra

Direto de Bruxelas

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS