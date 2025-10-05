Órgão do Ministério da Justiça vê "indícios de preços abusivos" em hotéis para a COP30

Hotéis estão com diárias que chegam a afastar delegações de países. Rafael Medelima / COP30 Brasil Amazônia/Divulgação

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) vê "indícios de preços abusivos" nas diárias de hotéis de Belém (PA) para a COP30, conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobe o clima. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, o secretário Paulo Henrique Rodrigues Pereira disse que os estabelecimentos poderão ser multados, entre outras punições, sem detalhar valores.

- O Brasil é de livre mercado. A regra é que os hotéis possam variar o preço conforme a demanda, mas a lei proíbe que os aumentos ocorram de forma abusiva - diz.

Ligado ao Ministério da Justiça, o órgão está desde junho notificando a rede hoteleira para que preste esclarecimentos. A empresa precisa apresentar o histórico de preços entre 2019 e 2024. Aumentos acima de 50% precisam ser justificados, informou a Senacon, com, por exemplo, investimentos feitos. Os relatos, porém, são de elevações muito maiores do que isso, o que chega a afastar delegações de países que planejavam vir à COP30.

- Como vocês acompanham, de fato, é uma situação que inspira cuidados. Estamos agora individualizando para identificar as condutas dos hotéis e avaliar se há algo ilegal.

Ouça a entrevista:

