Organização diz que para chegar às 500 casas prometidas a vítimas da enchente precisa de terrenos de governos

Para chegar às 500 casas prometidas a atingidos pela enchente, o Movimento União BR diz que precisa que terrenos sejam liberados por governos estadual e municipais. Os locais têm que atender a exigências, como não estar em área de inundação. Só a partir disso, o movimento arrecada recursos com empresas doadoras, enfatizou a presidente da organização, Tatiana Monteiro de Barros, à coluna, que tem sido questionada sobre as residências anunciadas à época, inclusive com participação do governador Eduardo Leite na cerimônia e informação de que seriam construídas na Ulbra para entrega em poucos meses.

Por enquanto, foram erguidas 108 residências em Muçum e Bom Retiro do Sul, mas ainda aguardam infraestrutura para serem entregues às famílias, o que também depende do poder público. Isso deve ocorrer ainda em outubro, diz o secretário estadual da Habitação, Carlos Gomes.

A presidente do União BR acrescenta que a empresa SteelCorp segue como parceira no projeto, com flexibilizações que reduzem o custo das residências. Por meio de uma nota, a SteelCorp acrescenta que, além das 108 citadas antes, outras 40 unidades estão prontas dentro da fábrica. Para serem entregues, dependem do governo para terrenos e infraestrutura.

