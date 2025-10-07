Como dois ônibus foram trazidos inteiros de Caxias do Sul para um evento na Bélgica

Os veículos foram encapados para a viagem do Brasil à Europa. Gelson M. da Costa / Divulgação Marcopolo

Dois ônibus fabricados em Caxias do Sul foram trazidos para o estande da Marcopolo na Busworld, feira da indústria de transporte de passageiros que ocorre aqui em Bruxelas, na Bélgica. Os veículos seguiram encapados e foram transportados em um navio do tipo ro-ro, abreviatura de "roll-on e roll-off", usado para transportar veículos e cargas sobre rodas que entram e saem da embarcação por meio de rampas.

— Dá um trabalhão — diz Michael Mensch, consultor de vendas da Marcopolo em Dubai, nos Emirados Árabes.

Um dos ônibus é do modelo Paradiso 1200, lançado para o mercado europeu mesmo. Não está vendido e aguarda homologação, o que está previsto para o final de 2026. Já o outro, do modelo Paradiso 1350, é o veículo de número 5 mil da chamada G8 (nova geração de ônibus da empresa) e já está vendido à operadora mexicana ETN Turistar, empresa do Grupo IAMSA. Ambos são a diesel.

Com 24 anos de experiência no mercado dos Emirados Árabes, Mensch atua diretamente na exportação de ônibus para o Oriente Médio. A Marcopolo mantém presença na região desde os anos 1980 e possui escritório em Dubai desde o fim da década de 1990. Os veículos destinados a esse mercado são produzidos em Caxias do Sul e também na China.

— Eles são bem "negociantes", como a gente sabe, mas é tranquilo — diz Mensch sobre o mercado árabe.

Estande da empresa na Busworld tem dois veículos. Gelson M. da Costa / Divulgação Marcopolo

A participação da empresa aqui no evento marca o retorno da fabricante ao mercado europeu, em uma nova parceria com a Volvo. O acordo prevê que o chassi, produzido na Suécia dentro das normas locais, seja enviado ao Rio Grande do Sul. Em Caxias do Sul, a Marcopolo monta a carroceria conforme a personalização solicitada pelo cliente. Depois de concluído, o ônibus retorna ao continente europeu, com foco inicial de vendas na Itália e na França.

* A coluna viajou a Bruxelas a convite da Marcopolo.

