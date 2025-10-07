Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Atravessaram o oceano
Notícia

Como dois ônibus foram trazidos inteiros de Caxias do Sul para um evento na Bélgica

Os veículos embarcaram em navios específicos para este transporte

Giane Guerra

Direto de Bruxelas

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS