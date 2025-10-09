Ônibus 100% elétricos dominam pavilhões da maior feira do setor na Europa

Grandes montadoras exibem seus ônibus elétricos na Busworld, maior feira do setor na Europa. Há avanços significativos no que eram os maiores obstáculos: autonomia da bateria e infraestrutura de eletropostos. Saiba mais.
Leia aqui a cobertura da Busworld.
* A coluna viajou a Bruxelas a convite da Marcopolo.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: salto de trabalhadores estrangeiros, obra parada em hotel e lojas de motos indianas
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)