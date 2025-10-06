O telefonema de Trump a Lula foi essencial para não deixar a peteca cair

O telefonema de Donald Trump a Lula foi importante para não deixar a peteca cair, ainda mais por ter partido do presidente norte-americano. Mesmo que não se tenha decidido nada, conforme a nota do Palácio do Planalto, mostra que aquela expectativa gerada na semana retrasada pode seguir de pé. Isso porque o presidente dos Estados Unidos sinalizou na Assembleia-Geral da ONU que se encontraria com o colega brasileiro na semana passada. Como a reunião não ocorreu, a nuvem de preocupação começou a escurecer novamente.
Está certo que a semana foi agitada para Trump. Além da proposta de acordo para a paz em Gaza, ele teve que lidar com o "shutdown", que paralisou atividades de governo porque o orçamento não foi aprovado no Congresso norte-americano. O assunto Brasil acabou ficando para terceiro, quarto ou quinto plano.
Foi só um telefonema, no qual o Brasil reforçou seus pedidos para redução da tarifa de 50% e retirada de medidas restritivas as autoridades daqui. Foi bom terem trocado telefones diretos e engatilhado encontros presenciais tanto entre eles próprios quanto entre seus representantes. Esperar o evento da Malásia para dar algum sinal a todos seria tempo demais, pois ocorrerá somente no final de outubro.
Por fim, o texto do Palácio do Planalto chega a citar, sem aspas, a expressão de Trump na ONU de que havia "boa química" com Lula. Aparentemente, as coisas vão bem.
