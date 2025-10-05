O tamanho da reserva de emergência depende do tipo de trabalho do investidor

Assista aqui ao programa Acerto de Contas sobre investimentos:

Ter reserva financeira para imprevistos é um dos pilares da estabilidade no orçamento e da tranquilidade de vida. Isso evita que se tenha que recorrer a empréstimos caros, por exemplo. A quantia que precisa ser guardada, porém, depende do risco do emprego de cada um.

— É a famosa segurança financeira. Eu sou do clube de "entrou salário, direto para a corretora". Mas isso exige organização e conhecer seus gastos — explica o professor da UFRGS, Marcelo Scherer Perlin.

Trabalhadores autônomos ou informais, sujeitos a variações bruscas de renda, devem buscar uma reserva mais robusta, que cubra, pelo menos, um ano de despesas, sugere Perlin. Já quem conta com um emprego estável, como servidores públicos, pode se limitar a um período mais curto, entre três e quatro meses.

Lembrando que a reserva de emergência é apenas uma parte do dinheiro que um investidor tem guardado. É uma quantia para acesso imediato. Na "carteira" de um bom investidor, há diversas outras aplicações financeiras com prazos e objetivos diferentes.

