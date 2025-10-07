O que uma multinacional de Toulouse fabrica no RS e veio mostrar na Bélgica

Juliano Oliveira, diretor-geral da Actia no Brasil. Giane Guerra / Grupo RBS

Uma multinacional de eletrônicos com sede em Toulouse, região de tecnologia aeroespacial no sul da França, tem fábrica em Porto Alegre, no bairro São Geraldo, desde 1997. Lá, produz principalmente telas usadas para equipar veículos, como ônibus. Por isso, o diretor-geral da Actia no Brasil, Juliano Oliveira, está na Busworld, feira da indústria de transporte de passageiros que a coluna faz a cobertura daqui de Bruxelas, na Bélgica. Confira a entrevista do executivo ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.

O que fabricam exatamente no RS?

Monitores, usados normalmente nos veículos de rodoviários. Montamos também alguns equipamentos CCTV (Circuito Fechado de Televisão), que são o sistema de segurança e câmeras para os ônibus. Ainda revendemos uma série de produtos do grupo e implementamos nos clientes.

Qual o tamanho da empresa no mundo?

Temos 29 unidades em 16 países, do Japão até o sul do Brasil. Cobrimos todos os continentes. Somos 4 mil funcionários. Grande parte, cerca de 1,5 mil, é na engenharia. Alguns, aliás, ficam em Porto Alegre. São seis fábricas em pontos estratégicos para atender ao mundo todo.

E por que uma multinacional de Toulouse, de tecnologia, tem uma fábrica na capital gaúcha?

A América do Sul, de uma forma geral, concentra grande parte de fabricação de ônibus, que é o nosso segmento principal na Actia de Porto Alegre. Nós temos pelo menos cinco grandes clientes a partir do Rio Grande do Sul, como Marcopolo e Busscar. Então, é um local estratégico.

