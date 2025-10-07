O que exportadores gaúchos esperam após ligação de Trump a Lula

Os empresários esperam redução na tarifa de 50% e aumento da lista de isenções. ANGELA WEISS / AFP

Exportadores gaúchos retomaram a esperança após o telefonema do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao presidente Lula. Isso porque já estavam novamente preocupados. A reunião era para ter ocorrido na semana passada, conforme o sinalizado na Assembleia-Geral da ONU, ainda na semana retrasada. O encontro não ocorreu. Trump teve dias agitados com o "shutdown" (paralisação do governo quando o orçamento não é aprovado no Congresso) e o acordo de paz em Gaza.

Os empresários esperam duas coisas: redução do talagaço de 50% de tarifa e aumento da lista de isenções, que pouco aliviou o Sul do país. Rio Grande do Sul segue com 85% das suas exportações ao mercado norte-americano taxadas, número que supera 90% em Santa Catarina e Paraná.

Ainda que nada tenha sido decidido na ligação, o ato já foi simbólico. Além disso, a nota do Palácio do Planalto e a fala de Trump mais tarde apontaram para agendamentos de encontros presenciais. Deles sim devem sair definições.

Enquanto isso, exportadores aguardam. Quem antecipou embarques, teme que o estoque acabe e o importador não queira comprar mais porque a taxa deixará a mercadoria mais cara. Além disso, os planos de comércio exterior ficam em compasso de espera até que se entenda como ficarão as relações comerciais.

