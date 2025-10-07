O que está tirando faturamento dos supermercados do RS

Bets (apostas esportivas online) e o empréstimo CLT preocupam o setor supermercadista. Anselmo Cunha / Agencia RBS

Ao ver ontem os dados que mostram desaceleração constante do varejo no Rio Grande do Sul nos últimos meses, o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS), Lindonor Peruzzo Júnior, enviou à coluna sua preocupação com as vendas que estão "complicadas" desde o Dia das Mães. Diz que as bets (apostas esportivas online) pegaram muito do faturamento do setor, além do comprometimento da renda dos consumidores que tomaram empréstimos pelo consignado CLT, especialmente aqueles com juro muito alto.

Após duas quedas, o mês de julho foi de estagnação no comércio gaúcho, segundo a última pesquisa já divulgada pelo IBGE. Em 12 meses, ainda se vê crescimento de 5,4%, bastante puxado pelos auxílios de governo após a enchente de 2024. Mas este número vem desacelerando, o que preocupa conforme se aproxima o trimestre mais importante de venda, que é o do Natal.

