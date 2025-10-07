Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Varejo
Notícia

O que está tirando faturamento dos supermercados do RS

Segundo o líder empresarial do setor, a venda está "complicada" desde o Dia das Mães

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS