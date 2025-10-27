O alívio bilionário que a vitória de Milei traz a exportadores do RS

O partido de Milei venceu as eleições legislativas nesse domingo (27). LUIS ROBAYO / AFP

Traz alívio aos exportadores gaúchos a vitória do partido de Javier Milei nas eleições legislativas da Argentina. Esta era uma condicionante do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para continuar injetando dólares no país vizinho, que vem enfrentando uma nova crise com a desvalorização do peso, o que leva à inflação, principal desafio do governo.

Embora tenha seus altos e baixos, a Argentina é um dos principais destinos das exportações gaúchas (e brasileiras também), tanto pela proximidade quanto pela cultura parecida. Com a melhora na macroeconomia argentina (ainda que a pobreza tenha aumentado bastante) desde que Milei assumiu, as vendas para lá deram um salto. Aliás, voltaram a ser pagas, já que o governo anterior vinha contendo a saída de dólares para não desvalorizar ainda mais o peso.

De janeiro a setembro de 2025, pegando também um redirecionamento após o tarifaço norte-americano, as exportações gaúchas ao país aumentaram 45,7%. A Argentina comprou 7,2% (US$ 1,1 bilhão) do que vendemos no período, atrás de China (21%) e Estados Unidos (8,8%). Mas, olhando apenas setembro, já respondeu por 7,5%, ultrapassando os norte-americanos (3,7%).

O que o RS mais enviou à Argentina em 2025:

Veículos (38,66%)

Reatores nucleares, caldeiras e máquinas (15,97%)

Plástico (12,48%)

Calçados (5,67%)

