Novo projeto de R$ 65 milhões tem apartamentos e lojas na Cidade Baixa: "A cara do bairro"

Está prestes a ser entregue o Soul República, um projeto de R$ 65 milhões construído pela Tomasetto Engenharia no coração do bairro Cidade Baixa, na Rua da República quase esquina com a Lima e Silva, em Porto Alegre. Na parte residencial, há 132 apartamentos. O térreo e o segundo andar terão nove lojas e dois quiosques, que serão acessados por duas escadas rolantes que dão quase na calçada. Operações do Grupo Press e da Moinhos Fitness já estão confirmadas.

— É a cara da Cidade Baixa, bem vivo e colorido. As operações comerciais são para dar praticidade aos moradores do Soul e para quem passa por ali, pois o bairro tem pessoas que gostam de caminhar. Dá segurança e não tem grades, no que chamamos de "gentileza urbana" — diz o diretor Romeu Tomasetto.

Os apartamentos têm entre 28 e 49 metros quadrados, com preço a partir de R$ 470 mil. O rooftop (terraço/cobertura) terá piscina e outros espaços tradicionais em áreas de uso comum em prédios.

A ideia é atingir R$ 88 milhões em vendas. Há ainda um estacionamento rotativo para atender, principalmente, clientes das lojas. Aliás, o terreno tinha antes um grande estacionamento. Com o avanço dos aplicativos de transporte, diversos destes espaços deram lugar a outros empreendimentos pela Capital.

