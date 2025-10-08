Novo prédio de R$ 90 milhões em Capão da Canoa terá apartamentos de até R$ 4 milhões

Com investimento de R$ 90 milhões, a Nazale Incorporadora e Construtora está erguendo um prédio residencial de 15 andares em Capão da Canoa, no Litoral Norte. O Zephyr Tower terá 96 apartamentos, com preços de R$ 1,5 milhão até R$ 4 milhões e até 148 metros quadrados. A duas quadras da praia, o empreendimento terá piscina de borda infinita.

A ideia é finalizar a obra até dezembro de 2027. Ao menos 60 empregos foram gerados na construção.

— Depois da pandemia, o cliente passou a querer apartamentos maiores — diz o presidente José Nazareno Teixeira.

O empresário também atualiza outros projetos da construtora. Noticiado pela coluna em dezembro do ano passado, o Harmony — condomínio com 429 lotes na beira da Lagoa dos Quadros — está 90% vendido. Já quanto ao terreno do antigo Hotel Bassani, comprado em conjunto com a Dallasanta e demolido em julho do ano passado, Teixeira antecipa que a intenção é construir um prédio de alto padrão.

— Chegamos a pensar em fazer uma parte com flats e colocar lojas na frente, mas recuamos — lembra.

A construtora também possui um pré-contrato com os donos do Edifício Xavantes, prédio no centro de Capão da Canoa interditado pela prefeitura. A expectativa é de que a construção seja demolida.

— A ideia é fazer lojas embaixo, tipo um shopping aberto com restaurantes. Serão apartamentos compactos — projeta para caso se confirme a negociação, que, segundo ele, está "99% certa".

Por fim, está no radar a construção de um bairro planejado em uma área de 230 hectares em Capão Novo, ainda sem mais detalhes.

