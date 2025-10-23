Novas fábricas, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 23.10

Agenda

Inauguração da fábrica da White Martins em Campo Bom. Acompanhe ao longo do dia mais informações antecipadas à coluna.

IBGE divulga Reflexões sobre a Agenda 2030: 10 anos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Às 14h, reunião do Bloco Empresarial Gaúcho, comandado pelo presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa.

FGV: IPC-S da 3ª quadrissemana de outubro. É uma prévia da inflação ao consumidor.

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulga AMANHÃ, dia 23 de outubro, os resultados de OUTUBRO da Intenção de Consumo das Famílias (ICF).

Lançamento da pedra fundamental do AeroCITI, complexo de aviação que a Aeromot construirá em Guaíba.

Lançamento do South Summit Brazil 2026.

Pílulas

Dólar subiu 0,13%, para R$ 5,39. Ibovespa subiu 0,55%, aos 144.873 pontos.

