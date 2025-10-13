Negociação está avançada para Zaffari instalar supermercado em shopping

Está bem encaminhada a negociação para que o Zaffari (o de Porto Alegre, não o de Passo Fundo) assuma o ponto deixado pelo supermercado Nacional no Praia de Belas Shopping. Fonte da coluna diz que falta pouco para o martelo ser batido, mas o acerto ainda não está 100%.

A coluna trouxe a possibilidade ainda em junho. É uma operação com forte potencial de trazer fluxo de clientes ao centro de compras, o que acaba por atrair as lojas.

O shopping não estava mais interessado em manter o Nacional, que acabou fechado em agosto. A loja até estava na lista das que o Carrefour pretendia manter sob sua gestão, apenas mudando a marca.

Não há mais lojas do Nacional. A marca foi extinta. O Carrefour concentra sua aposta agora em grandes lojas, como o atacarejo Atacadão e o clube de compras Sam’s Club.

Nem shopping, nem Zaffari confirmam a negociação ainda.

