"Não é hora de tomar drinque em barraquinha ou porta de estádio", diz secretário Nacional do Consumidor sobre casos de metanol

Ainda não há casos de intoxicação por metanol no Rio Grande do Sul. Também não ocorreram registros envolvendo cerveja e vinho, disse o secretário da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), Paulo Henrique Rodrigues Pereira. O órgão é vinculado ao Ministério da Justiça e já determinou a todos os Procons e demais instituições que reportem qualquer investigação ou denúncia de adulteração.
Por enquanto, são 59 notificações em São Paulo, Distrito Federal e Pernambuco, envolvendo bebidas destiladas. Doze foram casos confirmados. Ainda assim, a Senacon recomenda:
— Não é hora de tomar um drinque em lugar que você nunca viu, numa barraquinha, numa venda em porta de estádio, ou qualquer coisa dessa natureza. É hora de reforçar o vínculo de consumidor com aqueles estabelecimentos tradicionais.
E para quem compra para beber em casa:
— Olhe lacres, integridade física da garrafa, se não está sendo reutilizada e assim por diante.
Ouça a entrevista:
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: salto de trabalhadores estrangeiros, obra parada em hotel e lojas de motos indianas
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)