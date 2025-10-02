Giane Guerra

Risco grave
"Não é hora de tomar drinque em barraquinha ou porta de estádio", diz secretário Nacional do Consumidor sobre casos de metanol

Não há registros no RS, segundo o titular do órgão ligado ao Ministério da Justiça

