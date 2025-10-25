Não é baixo o juro do programa lançado por Lula para reforma de moradias

Reforma Casa Brasil é voltado a famílias que já têm imóvel, mas precisam fazer melhorias. Anselmo Cunha / Agencia RBS

Fique atento ao juro cobrado no programa Reforma Casa Brasil, lançado pelo presidente Lula para permitir financiamentos a partir de R$ 5 mil para reformas em moradias. Para o consumidor de baixa renda (até R$ 3,2 mil mensais), taxa de 1,17% até é razoável, mas não tão baixa assim. Já a segunda faixa (para quem ganha de R$ 3,2 mil a R$ 9,6 mil) terá juro de 1,95%, que é alto. Aliás, segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA) e da Elevato (loja de materiais de construção), Irio Piva, é até mais caro do que o comércio está cobrando.

Para se ter uma ideia, a média do juro para financiar compra de carro no país fica um pouco acima de 2%, sendo que não é um programa de governo com taxa subsidiada. Além disso, por ser uma média, indica que há taxas ainda menores no mercado.

Com prazo de pagamento de até cinco anos, o Reforma Casa Brasil é voltado a famílias que já têm imóvel. O valor das parcelas será limitado a 25% da renda familiar. A operação será simplificada e digital, iniciando pelo site da Caixa Econômica Federal ou aplicativo do banco, em 3 de novembro. Serão R$ 40 bilhões para o projeto. O recurso poderá ser usado para compra de materiais, pagamento de mão de obra e serviços técnicos.

Juros

Faixa 1: os juros são de 1,17% para quem tem renda de até R$ 3,2 mil

os juros são de 1,17% para quem tem renda de até R$ 3,2 mil Faixa 2: quem ganha de R$ 3,2 mil a R$ 9,6 mil, os juros ficam em 1,95%

quem ganha de R$ 3,2 mil a R$ 9,6 mil, os juros ficam em 1,95% Acima de R$ 9.600: as regras são da Caixa com valores de financiamento a partir de R$ 30 mil e prazo de pagamento até 180 meses

