Mudanças no IR, alertas para o metanol, complexo eólico de R$ 1,5 bi, rapadura taxada e mais, no Acerto de Contas

Na pauta do programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha:
Apresentação: Giane Guerra
- Quem não terá mudança alguma no Imposto de Renda
- Os cuidados do consumidor e o impacto econômico com metanol em bebidas após casos de intoxicação. Entrevistas com Carla Tellini, vice-presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha); Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal; Andréia Kohout, diretora da Associação Brasileira de Combate à Falsificação (ABCF) e Paulo Henrique Rodrigues Pereira, secretário nacional do Consumidor
- Projeto prevê complexo eólico de R$ 1,5 bilhão na região da Campanha. Com Isadora Terra
- Rapadura taxada: os mercados buscados por indústria gaúcha para substituir os EUA. Entrevista com Willian Freitas, diretor administrativo da DaColônia
- Parada obra em hotel de Porto Alegre que seria transformado em hospital. Com Isadora Terra
- Com 192 lojas no país, marca abrirá sorveteria de R$ 2,5 milhões em Porto Alegre. Com Diogo Duarte
- Inspirado em Dubai, salão com foco em unhas abre franquia com "spa de pés". Com Diogo Duarte
Produção: Isadora Terra e Diogo Duarte
Edição de áudio: Fernando Bortolin e Paulo Fraga
Patrocínio: Shopping Total, Sindilojas Porto Alegre, Rands - Randoncorp e Nos Leva
