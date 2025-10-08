Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Vídeo
Notícia

Motores elétricos e cibersegurança são destaques da maior feira de ônibus da Europa

A coluna Acerto de Contas faz a cobertura da Busworld, em Bruxelas

Giane Guerra

Direto de Bruxelas

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS