Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Aos 91 anos
Notícia

Morre fundador da Lojas Quero-Quero

Empresário ainda atuava criando e conduzindo negócios

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS