Morre fundador da Lojas Quero-Quero

Morreu aos 91 anos o empresário Tili Alceu Scholze, fundador da Lojas Quero-Quero. Ele criou a rede de lojas em 1967 em Santo Cristo, noroeste gaúcho, e comandou a empresa até 2008, quando ela foi vendida ao fundo de investimentos Advent.
Sua jornada começou no comércio da família na localidade de Linha Timbaúva, hoje pertencente a Cândido Godoi, e como mascate pelas regiões Celeiro e Missões, vendendo tecidos e confecções. Mais tarde, foi sócio dos pais na Scholze e Filho, loja de secos e molhados, onde depois surgiu a Quero-Quero Comércio e Representações. Agora ainda integrava o conselho de administração da Viacerta e lançou recentemente o Carvão Dom Alberto.
Scholze era casado com Lúcia Leoni Stein e pai de Rosane, Iara, Fernando e de Neusa (in memoriam). Deixa seis netos e quatro bisnetos. Segundo a família, a morte foi por causas naturais.
O velório será na Igreja Matriz de Santo Cristo a partir das 11h. Os atos de despedida serão realizados nesta terça-feira (28), às 9h, no mesmo local.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)