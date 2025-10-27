Montadora chinesa BYD abre no RS sua 200ª loja de carros elétricos no Brasil

A loja de número 200 da BYD no Brasil foi instalada no Rio Grande do Sul. A unidade, operada pelo Grupo Via Porto, é a maior da montadora chinesa na Região Sul, com 3,2 mil metros quadrados. A Via Porto BYD fica na Avenida Ipiranga, 5810, região com concessionárias de várias marcas. O investimento foi de R$ 8 milhões, conta o CEO Emerson Soca da Silva.

As vendas começaram com dois modelos produzidos no Brasil, em Camaçari (BA): o Mini Dolphin, com preço de R$ 107 mil, e o Song Pro, a R$ 161 mil. Os demais são trazidos da China, custando até R$ 546,8 mil.

Além disso, o espaço conta com um eletroposto 24 horas, capaz de abastecer até seis carros simultaneamente. Clientes da BYD pagarão R$ 2,59 por quilowatt, o que equivale a R$ 40 para carregar um Mini Dolphin. Já para um Seal, com autonomia de 500 quilômetros, a carga sai por R$ 150. A energia é comprada no mercado livre de fontes solares, diz o CEO.

Ainda em dezembro, a coluna noticiou os planos de expansão da empresa, que agora foram até ampliados. O número de 10 lojas foi elevado a 11 unidades, aumentando o aporte financeiro de R$ 25 milhões para R$ 30 milhões no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

A Via Porto tem unidades em Criciúma e Tubarão, em Santa Catarina, e em Gravataí, Osório e Lajeado, no Rio Grande do Sul. Em breve, novas lojas serão inauguradas em Santa Cruz do Sul (RS) e nas cidades catarinenses de Rio do Sul, Lages, Concórdia e Caçador.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: ônibus gaúcho volta à Europa, duplicação de shopping é adiada e varejo atacadista na BR-116

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)