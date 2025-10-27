Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Montadora chinesa BYD abre no RS sua 200ª loja de carros elétricos no Brasil

Unidade venderá veículos com preços de R$ 107 mil a R$ 546,8 mil e terá seis pontos de recarga

Isadora Terra

