Maior feira de ônibus da Europa, fábrica francesa em Porto Alegre, celular chinês no RS e mais, no Acerto de Contas

Na pauta do programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha:
Apresentação: Giane Guerra
- De volta à Europa, indústria de ônibus do RS conta como dribla oscilações mundiais. Entrevista com André Armaganijan, CEO da Marcopolo
- Gaúcha, catarinense e espanhola criam juntas micro-ônibus elétrico recarregado com etanol. Entrevista com Gustavo Giusti, engenheiro da Marcopolo
- O que uma multinacional de Toulouse fabrica no RS e veio mostrar na Bélgica. Entrevista com Juliano Oliveira, diretor-geral da Actia no Brasil
- Com boa câmera e bateria durável, chinesa quer vender seu celular aos gaúchos. Entrevista com André Varga, diretor de Produto da Jovi.
- Atingida por enchente, biblioteca mais antiga do RS usará doação de banco para reparos urgentes. Com Isadora Terra
- Novo prédio de R$ 90 milhões em Capão da Canoa terá apartamentos de até R$ 4 milhões. Com Diogo Duarte
Produção: Isadora Terra e Diogo Duarte
Edição de áudio: Fernando Bortolin e Paulo Fraga
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
